Tercer triomf seguit per al Terrassa FC

Futbol sala. Segona Catalana femenina

15.01.2020 | 04:00

Dos gols d'Ana Núñez i Jennifer Ramírez a la primera part van ser suficients per al Terrassa FC per imposar-se al pavelló de La Maurina a la Penya Barça de Barberà del Vallès. Les visitants van retallar diferències al penúltim minut, però el triomf local no va perillar en cap moment. Les terrassenques s'han situat en tercera posició.Terrassa FC, 2González, Albareda, Ruiz, Baeza i Alcayde, equip inicial, ...