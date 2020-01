S'estudia el canvi de gespa

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

15.01.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa està realitzant un estudi per avaluar les possibilitats de substituir la gespa artificial del Camp Olímpic a curt termini, en concret al final d'aquesta temporada. Això permetria el Terrassa FC disposar d'un nou terreny de joc en el proper exercici i no esperar a la remodelació de l'estadi amb motiu de la disputa del Campionat del Món femení de hockey de 2022. L'operació, per tant, s'avançaria un any en ...