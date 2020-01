El Sant Joan "B" torna a l'avantpenúltima plaça

Futbol sala. Tercera Catalana

15.01.2020 | 04:00

No va poder treure res positiu l'Atlètic Sant Joan "B" en la seva visita a Castellgalí, on va caure derrotat per 4 gols a 1. Es tracta de la tercera derrota consecutiva del conjunt terrassenc, que ha tornat a una avantpenúltima posició que ja havia ocupat a les primeres jornades de Lliga.Castellgalí, 4David Blanco, Pérez, Blasco, Gerard Blanco i Benito, equip inicial, Garzón, Palomares, Parcerisas, Víctor Blanco, Molero, ...