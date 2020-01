Reunió informativa del programa Impuls 23 amb els presidents

15.01.2020 | 04:00

Els presidents del Terrassa FC, Jordi Cuesta, i del San Cristóbal, Francesc Manchado, van participar ahir en una reunió informativa a la Federació Catalana de Futbol sobre el nou programa d'ajuts econòmics de la Federació Espanyola, "Impuls 23". El president de la Federació Catalana, Joan Soteras, va explicar les línies d'actuació del projecte, així com les eines de tramitació de les subvencions als clubs. En la reunió va ser presentat el coordinador territorial de la Federació Espanyola a Catalunya, Josep Ayuso, responsable de realitzar les tasques de suport necessàries del programa "Impuls 23" amb tots els clubs. El projecte contempla una dotació global superior als 30 milions d'euros per temporada durant el període 2019-2023, amb un creixement del 30 per cent dels ingressos per als clubs de les dues categories. Les subvencions contenen partides fixes i variables, en funció de criteris com la participació dels equips a la Copa del Rei. També s'ha parlat dels drets televisius per als equips de Tercera que han jugat la Copa del Rei.