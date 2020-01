L'Handbol Terrassa cau a Sant Boi i ja no és líder

Handbol. Segona Catalana femenina

15.01.2020 | 04:00

Després d'haver encadenat tres victòries consecutives i haver estat líder durant tres jornades, l'Handbol Terrassa va signar un mal partit a la pista de l'Handbol Sant Boi "B", on va caure clarament derrotat per vuit gols de diferència (26-18). Les terrassenques es van mostrar en aquest primer partit de l'any com un conjunt erràtic, vulnerable i sense forces. Ha cedit el lideratge al Sant Esteve Palautordera i s'ha quedat segon a dos punts de ...