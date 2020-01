Immerescuda derrota egarenca

Futbol. Primera Nacional femenina

Redacció

15.01.2020 | 04:00

Igual que va succeir a la primera volta, el Terrassa va perdre davant de l'Igualada en l'inici de la segona. Les de l'Anoia van imposar-se per 0 a 3 al Camp Olímpic i el passat diumenge van tornar a guanyar, tot i que per la mínima (1-2) al municipal de Les Comes davant d'un Terrassa que ha començat l'any mantenint-se avant penúltim, en posicions de descens, amb els mateixos tretze punts que el Huesca i a tres de distància d'una salvació que marquen ...