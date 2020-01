Golejada a domicili d'un Egara encara més líder

Futbol sala. Segona Catalana

15.01.2020 | 04:00

En un partit en què manava ja per 1 a 8 al descans, el Castellnou Egara no va tenir cap problema per acabar golejant a domicili a la Penya Barça de Barberà del Vallès. Adrià Porcel va anotar quatre dels onze gols dels terrassencs, que segueixen líders invictes.PB Barberà, 2Villanueva, Castillo, Ruz, Martínez i Roqué, equip inicial, Delgado, Santana, Espinosa i Rodríguez.Castellnou Egara, 11Ortega, Martín, Estrella, ...