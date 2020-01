Fátima Gharbi i Dalila Bourho jugaran al Caire contra el Marroc sub-20

Futbol

15.01.2020 | 04:00

Les jugadores terrassenques Fátima Gharbi i Dalila Bourho han estat convocades per disputar un partit internacional amb la selecció sub-20 del Marroc, que s'enfrontarà a Egipte. El partit es disputarà aquest divendres a la capital, El Caire, i és classificatori per a la Copa d'Àfrica sub-20 femenina. Ambdues futbolistes són juvenils. Fátima juga al Món Femení Terrassa i Dalila al Terrassa FC. Ambdues participen en el projecte de tecnificació "Estrellas Zohor" que desenvolupa l'exentrenador de l'equip femení del Terrassa FC "B" Charaf Eddine Dinar, que es dedica a seguir les jugadores marroquines catalanes que són seleccionables per als diferents equips nacionals marroquins.