Espanya goleja 18-2 a Israel i lidera el grup

Waterpolo. Campionat d'Europa femení

15.01.2020 | 15:57

Tercera victòria consecutiva per a la selecció espanyola femenina de waterpolo al Campionat d'Europa que se celebra a Budapest. El conjunt que prepara Miki Oca s'ha imposat aquest dimecres per un contundent marcador de 18 gols a 2 a Israel (3-0, 4-1, 7-1, 4-0), una de les seleccions més assequibles del campionat, que ocupa la darrera posició. Espanya s'ha situat gràcies a aquest triomf com a líder del grup "B". Divendres a dos quarts d'una del migdia s'enfrontarà a Alemanya i diumenge a les quatre de la tarda a Holanda. Si acaba primera de grup, es classificarà directament per als quarts de final que es disputaran el proper dimarts.

Israel ha perdut els tres partits que ha disputat fins ara. A les espanyoles no els ha costat gens golejar al seu rival d0aquest dimecres. La jugadora rubinenca del CN Terrassa Bea Ortiz, autora de cinc gols, ha obert el marcador i Paula Crespí ha fet el 2 a 0. Als darrers segons del primer quart, Judith Forca ha establert el 3 a 0. Al segon quart, les espanyoles s'han imposat per 4 a 1, deixant el partit resolt al descans amb un contundent 7 a 1. La boia del CN Terrassa Paula Leitón ha marcat un gol en aquest tercer partit. Els dos darrers períodes han estat un pur tràmit i han acabat amb 7 a 1 i 4 a 0 respectivament.