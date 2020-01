Desè triomf consecutiu per a l'Handbol Ègara

Handbol. Segona Catalana

Redacció

15.01.2020 | 04:00

La jornada va ser rodona per a l'Handbol Ègara, que es va adjudicar el derbi de Segona Catalana en batre per tres gols de diferència (32-35) a l'Handbol Terrassa "B" a Can Jofresa. Aquest triomf, combinat amb la derrota del Banyoles, permet al conjunt de Santi Feiner mantenir-se tercer, però ara a un sol punt de diferència del líder, el Cerdanyola. Si bé l'Handbol Ègara lluita per pujar a Primera Catalana, el filial de l'Handbol ...