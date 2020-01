Derrota dels Reds contra els Barcelona Uroloki

Futbol americà. Lliga Catalana

15.01.2020 | 04:00

Perillosa derrota dels Terrassa Reds a Can Boada contra els Barcelona Uroloki per 0 a 7, en partit de la Lliga Catalana de futbol americà. Els egarencs, amb aquest marcador, ocupen la sisena posició amb dues victòries i dues derrotes i estan obligats a guanyar els tres compromisos que afronten en el mes vinent per mantenir les seves opcions de disputar el "play off" per al títol.L'encontre contra l'Uroloki ja es presumia complicat donat que l'equip ...