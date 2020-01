El Can Parellada "B" es va imposar al Terrassa

Futbol. Quarta Catalana

15.01.2020 | 04:00

El derbi terrassenc es va decantar per un Can Parellada "B" que va començar per sota en el marcador, però que va saber remuntar. El Terrassa "B" va començar millor i en el minut 18 va aconseguir l'1 a 0. Abans del descans, però, els visitants van poder marcar el gol de la igualada. A la represa, el matx estava a punt d'acabar en empat però els visitants van marcar.Terrassa FC "B", 1Kevin Mercé, Xavi Sans, Novials, Lawal, ...