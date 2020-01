El Sant Nicolau frena la dinàmica del CN Terrassa

Bàsquet. Primera Catalana femenina

14.01.2020 | 04:00

El CN Terrassa posa punt final a la primera volta amb una derrota contra el Sant Nicolau, rival directe per assolir les primeres posicions de la classificació. Tot i això, les de Jordi Sociats segueixen en un context molt positiu, nou victòries i quatre derrotes.A Sabadell, les egarenques no van signar un bon partit. Ja al primer quart, les locals van imprimir un ritme de partit molt alt, quelcom que el CN Terrassa no va ser capaç d'assolir ni tampoc combatre. Tot i això, entre Berta Martín i ...