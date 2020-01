Recriminacions a la roda de premsa

14.01.2020 | 04:00

Poc abans del descans, les dues banquetes es van enfrontar verbalment després d'algunes protestes per alguna acció en què no estaven d'acord amb l'àrbitre. Membres dels dos equips es van recriminar el comportament i l'àrbitre va acabar expulsant el preparador físic dels locals, Víctor Clarís, i amonestant amb targeta groga al tècnic dels visitants, Javi Salamero. A la roda de premsa posterior al matx, Salamero va denunciar que "fa molts anys que estic al futbol i en la meva vida m'havia passat que la banqueta contrària ens amenacés i ens insultés" i va explicar que "li he dit a l'Oliver Ballabriga que si us plau no ens insultessin ni ens amenacessin". Salamero va afegir que "l'àrbitre ho ha permès per falta de personalitat perquè ho ha sentit" i va assegurar que "em sap greu perquè sé que conec a gent del club i sé que són bellíssimes persones". Ballabriga, després, va contestar a l'entrenador del Figueres i va declarar que "el seu segon entrenador ens ha insultat i ens ha dit que som molt dolents i que baixarem de categoria". El tècnic local va afirmar que "hem discutit una jugada i hi ha hagut insults per les dues parts. Si el seu entrenador ha vingut aquí a dir que els hem insultat i no ha dit que ells també ens ha insultat i ens han provocat, és un poca vergonya".