Plàcida victòria per un Can Parellada encertat

Futbol. Tercera Catalana

14.01.2020 | 04:00

El Can Parellada va assolir un resultat còmode en el primer matx de l'any. L'equip de Jordi Muñoz, que arribava al primer compromís d'aquest 2020 amb una ratxa negativa de cinc derrotes i un empat, va sortir molt fort abans de la primera mitja hora de joc, ja dominava per 2 a 0 en el marcador amb els gols d'Ángel i Chanque.En el minut 30, a més, els sabadellencs van quedar-se amb un home menys, per l'expulsió amb vermella directa d'un dels seus jugadors. Amb el marcador favorable i, amb ...