La manca d'encert passa factura al Can Parellada

Bàsquet. Segona Catalana femenina

14.01.2020 | 04:00

Tot i signar un bon partit, el Can Parellada no va poder sumar la primera victòria de l'any contra el Caldes.Les de David Gómez van ser capaces de defensar molt bé durant molts minuts de partits, però les va condemnar els errors en atac. L'excés de pilotes perdudes i els errors clars de cara a cistella van ser una llosa massa gran per un equip amb necessitat de sumar victòries. Al final, el Caldes va obrir escletxa i va acabar emportant-se la ...