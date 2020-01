L'Sferic comença l'any de la millor manera possible

Bàsquet. Segona Catalana

14.01.2020 | 04:00

Tot i ser molt d'hora, era vital per l'Sferic sumar una victòria en el primer partit de l'any i l'últim de la primera volta. Els egarencs van signar un partit molt seriós i tot i patir una mica al tram final, el van controlar en quasi tota la seva totalitat.

L'inici va ser fulgurant. Al final del primer quart 22 a 23 en un festival anotador per part de tots dos equips. Això, com és lògic, va minvar al segon parcial, i l'Sferic se'n va aprofitar molt bé per assolir els primers avantatges: 29-41 al descans.

Això va ser suficient per viure còmode durant el tercer quart, però els locals van ajustar en defensar i van tornar a un partit que, els egarencs va acabar sentenciant amb molta autoritat.

UE SANT CUGAT "B", 61

Candela (16), Riera (7), Llansó (5), Fosalba (3) i Garrell (20), cinc inicial, Fuster, Calpe, Solivelles (6), Montes i Osul (4).

CE SFERIC OMNIFECT, 67

Santiago (15), Javi Sánchez (8), Farré (18), Sancho (8) i Losada (6), cinc inicial, Majadas (10), Núñez (2) i Campos.

Àrbitres. Rodríguez i Ibars.

Parcials. 22-23, 29-41, descans, 47-52, 61-67.