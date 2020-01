El líder en té prou amb un quart per guanyar al Casal

Bàsquet. Segona Catalana

14.01.2020 | 04:00

Al final del tercer quart, quan només quedaven deu minuts per jugar-se el Sant Pere tenia el partit totalment controlat. Signant un gran joc col·lectiu, els del Casal, estaven a només un quart de superar, amb molta autoritat al Sant Jordi, líder de la competició.Però amb només 10 minuts, i amb Carles Checa i Daniel Prior com a principals actors, el Sant Jordi en va tenir prou per endur-se la victòria. Un parcial de 10 a 27 va ser ...