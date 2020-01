L'Atlètic desactiva l'Egara i reedita títol

Hockey sala. Campionat de Catalunya masculí

Jordi Guillem

14.01.2020 | 04:00

En la reedició de la final del passat Campionat de Catalunya, l'Atlètic es va imposar per un contundent 4 a 1 al Club Egara i va reeditar el seu segon títol consecutiu, deixant clar que el conjunt de Can Salas és l'equip que més títols de sala té guardats a les seves vitrines. Els de Xero Gasol han guanyat els dos títols catalans de la temporada, el d'herba i el de sala. Igual que la resta d'equips locals, tant masculins com femenins, no disputaran, però, el Campionat d'Espanya.En un pavelló ...