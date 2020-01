Un gol en pròpia porta va castigar el Can Trias

Futbol. Segona Catalana

14.01.2020 | 04:00

Un gol en pròpia porteria a la represa va condemnar el Can Trias a la derrota al camp del Sabadell "B". Tot i el domini territorial, els de Sergio López no van saber trobar el gol per desequilibrar el marcador a favor seu. Una centrada en una de les escasses arribades locals, va suposar l'únic gol del matx.CE Sabadell "B", 1Caicedo, Pascual (Asturgó, m. 54), Mendoza, Iker Ramos, Vílchez, Aleix Sánchez, Manyosa, Aguilar, Vladyslav ...