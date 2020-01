Defensar i aprofitar les ocasions

14.01.2020 | 04:00

La cordialitat va ser la nota dominant a totes dues banquetes. L'entrenador de l'Atlètic, Xero Gasol, va explicar així el triomf: "Hem jugat molt bé. Hem sabut defensar bé i estar ordenats. L'Egara et fa molt mal si li dónes espais i ho hem evitat. Al descans hem intentat mantenir el resultat i evitar que ells tinguessin penals. I ho hem aconseguit", comenta. Des de l'altra banqueta, l'entrenador del Club Egara, Jordi Clapés, va assenyalar: "Sabíem que hi hauria poques ocasions. Nosaltres no hem aprofitat les nostres i ells han marxat en el marcador gràcies als penals. Ens han penalitzat molt les targetes i ens ha trencat el ritme. No ha estat un gran partit", explica.