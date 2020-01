El Club Egara femení i l'Atlètic masculí, campions

Hockey sala. Campionat de Catalunya

Jordi Guillem

13.01.2020 | 09:19

Els dos títols catalans de hockey sala posats en joc diumenge al pavelló de Can Jofresa s'han quedat a Terrassa. El Club Egara s'ha proclamat campió femení en imposar-se per 2 a 1 als "shoot-outs" al CD Terrassa. Les noies d'Albert Massaguer perdien per 1 a 3, però Nonna López-Llauder ha empatat quan faltaven 7 segons i les del Pla del Bon Aire s'han imposat després d'una agònica tanda de deu "shoot-outs".

En la final masculina, l'Atlètic s'ha proclamat campió en imposar-se per 4 a 1 al Club Egara en una altra final terrassenca. Només s'havien jugat 22 segons quan Gerard Clapés ha posat per davant l'Egara, però els de Xero Gasol han remuntat gràcies a dos gols de Marc Vizcaíno i a un tercer de Lluís Melé. Els de Can Salas s'han defensat molt bé als dos darrers quarts, impedint la reacció dels homes de Jordi Clapés. Un penal de Pol Parrilla al minut 24 ha significat el 4 a 1 definitiu.

La temporada de sala ha acabat, ja que cap equip terrassenc disputarà els Campionats d'Espanya.