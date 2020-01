Empat d'un San Cristóbal que segueix en descens

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

12.01.2020 | 16:15

El San Cristóbal ha empatat a zero aquest diumenge al seu camp contra el Figueres, marcador que el manté en zona de descens a un punt del Sants. Els parroquials no han aprofitat el fet de jugar amb un futbolista més durant tota la segona part i ja sumen sis jornades seguides sense guanyar.

La primera meitat ha estat equilibrada i sense grans ocasions de gol, malgrat que han estat els figuerencs qui més a prop han estat d'avançar-se al marcador. L'expulsió de Pujadas al minut 44 ha canviat l'escenari del matx i el San Cristóbal ha manat tant en la possessió com en les oportunitats de gol. Ruy Gama i Tom, que ha estavellat una rematada al pal, han pogut avançar al seu equip però sense fortuna final. El porter Adri ha evitat una clara ocasió del Figueres en els darrers instants.