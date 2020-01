Bon punt del Terrassa FC al Narcís Sala

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

12.01.2020 | 14:18

El Terrassa FC ha sumat un valuós punt al camp del Sant Andreu on aquest diumenge ha empatat a dos gols en un partit molt exigent contra un rival directe. Els egarencs s'han avançat en dues ocasions al marcador, però no han pogut endur-se els tres punts pels dubtes defensius mostrats en diferents moments del matx.

El Terrassa s'ha avançat al marcador en el minut 5, mitjançant Coro que ha rematat una bona centrada de Lucas. Noguera, en un córner, ha empatat al minut 15 poc després que Àlex Fernández deixés el camp lesionat. En el minut 34, Arranz ha transformat un penal fet sobre ell mateix, situant l'1 a 2 al marcador.

El Sant Andreu ha buscat l'empat i l'ha trobat en el minuto 59 en una acció de Josu. A deu minuts del final, l'àrbitre ha anul—lat un gol a Coro per fora de joc de Kevin, a qui ha tocat la pilota en l'esquena abans d'entrar.