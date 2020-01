Un San Cristóbal molt exigit rep el Figueres

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

11.01.2020 | 04:00

Paradoxes del futbol, després de signar a Vilassar de Mar un dels seus millors partits de la temporada, el San Cristóbal va entrar per primera vegada en tota la temporada en posicions de descens directe a la Primera Catalana. Els homes d'Oliver Ballabriga s'han conjurat per redreçar tan aviat com es pugui aquesta situació. Intentaran començar a fer-ho demà al migdia davant de la visita de la Unió Esportiva Figueres en el partit que ...