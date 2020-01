"Fa 21 anys que vam tenir un somni"

11.01.2020 | 04:00

El president de l'AE Mitja Marató, David Otero, va recordar el naixement d'una prova que avui en dia presumeix de ser una de les més destacades de l'atletisme català. "Una sèrie de persones ens vam reunir perquè pensàvem que Terrassa necessitava una activitat atlètica de primer ordre", va dir. "No s'havia fet mai una activitat com aquesta i aquell somni es va fer realitat." Otero va recordar el paper fonamental de l'exalcalde, Manuel Royes, i de Romà Cuyàs, recentment traspassat. "Aquesta és una activitat de la ciutat, no és de ningú en particular.". El president de l'entitat organitzadora va destacar el paper de la cultura en l'edició d'enguany. "Terrassa és una ciutat plena de cultura, una ciutat fabulosa. I per això sempre hem anat de la mà d'aquests grups."