Els Terrassa Reds reanuden la Lliga rebent els Uroloki

Futbol americà

11.01.2020 | 04:00

Demà a les dotze del migdia, el camp de futbol de Can Boada acollirà el partit corresponent a la cinquena jornada de la trenta-dosena edició de la Lliga Catalana de futbol americà que enfrontarà els Terrassa Reds amb els Barcelona Uroloki. La competició es reanudarà amb aquest partit després de les vacances nadalenques. Els egarencs es veuran les cares amb els vigents campions de la competició, el conjunt barceloní. Tots dos equips arriben a aquestes alçades de la temporada amb un balanç de dues victòries i una derrota. Per ambdós, el triomf és important per seguir escalant posicions a la taula classificatòriaper tal de poder-se classificar per als "play off" que es disputaran a la primavera.