Can Jofresa acollirà les finals del Campionat de Catalunya demà

Hockey sala

11.01.2020 | 04:00

Els aficionats al hockey sala es donaran cita demà a la tarda al pavelló municipal de Can Jofresa, on es disputaran les finals femenina i masculina del Campionat de Catalunya de Primera Divisió de hockey sala. El pavelló del Club Egara acollirà avui a les 6.15 i a les 7.30 de la tarda les dues semifinals masculines, així com el partit per al tercer i quart lloc de demà a les 11.10 del matí. La gran final, però, arrencarà a les set de la tarda al pavelló municipal de Can Jofresa. Sis dels vuit equips participants en aquesta competició són terrassencs. Pel que fa al torneig femení, avui a les 5 i a les 6.15 de la tarda se celebraran les semifinals al pavelló de Can Salas. El duel per la medalla de bronze tindrà lloc demà a les 12.20 del migdia al pavelló del Club Egara, mentre que la final es jugarà demà a dos quarts de sis de la tarda al pavelló municipal de Can Jofresa, just abans de la final masculina.