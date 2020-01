Trepitjant terreny perillós

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

10.01.2020 | 04:00

Per primera vegada en el decurs d'aquesta temporada, el CP San Cristóbal ha caigut en zona de descens directe a Primera Catalana. L'empat al camp del Vilassar combinat amb la victòria del Sants per 4 a 0 contra la Pobla de Mafumet han permès l'equip barceloní avançar a la classificació el conjunt parroquial, que ara és penúltim del campionat i només té per sota l'Igualada a quatre punts de distància. Cal recordar que ...