El Narcís Sala, un estadi poc propici per al Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

10.01.2020 | 04:00

El Terrassa FC juga aquest diumenge un partit de notable dificultat al camp del Sant Andreu, en un matx en què els egarencs defensaran la seva segona posició davant el quart classificat del grup. Només tres punts separen als dos equips a la taula classificatòria. Però a més de la dificultat del rival, el Terrassa haurà de millorar els antecedents en el Narcís Sala. En aquest escenari ha jugat en vuit oportunitats durant aquest segle i només en una ocasió ha sumat els tres punts. El balanç global és de cinc derrotes, dos empats i una victòria.

L'últim antecedent, la temporada anterior, es va resoldre amb un resultat d'1 a 0 pels quadribarrats. Aquell resultat va trencar una ratxa de catorze jornades sense perdre dels terrassistes i va obrir una crisi que va arrossegar l'equip egarenc fora de les places de "play off". L'únic resultat positiu del Terrassa FC a Tercera Divisió en aquest període va ser a la temporada 17-18, on va empatar a zero. En els dos exercicis anteriors va sortir derrotat, per 2 a 0 a la campanya 16-17 i per 3 a 1 a la 15-16.

Altres precedents

A Segona "B", el Terrassa va jugar quatre vegades al Narcís Sala en aquest segle. La seva única victòria es va produir a la temporada 08-09, en què es va imposar per 0 a 1. Va empatar a un en la 2006-07 i va sortir derrotat a la 09-10 (1-0) i a la 05-06 (3-0).

Aquest diumenge, a més, s'enfronten les dues millors defenses del campionat. El Terrassa ha encaixat 14 goles i el Sant Andreu 15. Cal destacar, però, la bona ratxa dels andreuencs en aquest apartat a les darreres setmanes. L'equip de Mikel Azparren porta cinc jornades seguides sense rebre cap gol. El darrer el va encaixar al camp del San Cristóbal, on va caure per 2 a 0.