Els descensos compensats, un perill a tenir en compte

10.01.2020 | 04:00

Malgrat que el San Cristóbal es troba a només dos punts de distància del Sants, que és qui marca la zona de permanència, el principal perill dels parroquials neix de la distància existent amb els equips que estan per sobre del Sants. I és que el Castelldefels, quart per la cua, té set punts més que el San Cristóbal, una distància apreciable. Aquest aspecte no és menyspreable donat el perill que es produeixin descensos compensats si algun equip català perd la categoria a la Segona Divisió "B". La possibilitat està a sobre de la taula, perquè el Prat és penúltim a sis punts de distància de la plaça de promoció de permanència i apareix com un clar candidat a tornar a la Tercera Divisió. A més, el Nàstic de Tarragona es troba actualment en descens directe i el Badalona en lloc de promoció de permanència. Els tres, per tant, es troben en zona de risc i del seu futur pot dependre el del San Cristóbal. Si algun d'ells baixa, caldrà esperar que es compensi amb ascensos d'equips catalans de Tercera a Segona "B".