Córrer a l'Índia per crear aldees

Atletisme. V Anantapur Ultramarathon

Jordi Guillem

10.01.2020 | 04:00

D'aquí a dues setmanes, el divendres 24 de gener, se celebrarà a la ciutat índia d'Anantapur la cinquena edició d'una ultramarató de 170 quilòmetres per equips en la qual cadascun dels quatre participants farà uns 42 quilòmetres. La cursa s'acabarà el dissabte. Un grup d'atletes terrassencs hi prendrà part. Es tracta de Carme Ballesteros, Mayte Priego, Catti Solé i Joan Bosch. Hi prendran part uns 150 atletes.La ...