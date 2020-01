Bernat Sanahuja i Álvaro Granados, a l'Europeu de Budapest

Waterpolo

10.01.2020 | 15:39

Els waterpolistes terrassencs Bernat Sanahuja (CN Terrassa) i Álvaro Granados (CN Atlètic Barceloneta) han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta masculina per participar en el Campionat d'Europa que tindrà lloc a Budapest (Hongria) entre el dimarts dia 14 i el diumenge 26 d'aquest mes de gener. La llista elaborada per David Martín està integrada per tretze jugadors.

Espanya ha quedat enquadrada en el grup "C", en el qual tindrà com a rivals Malta (dimarts 14, 13.00h), Hongria (dijous 16, 19.00h) i Turquia (dissabte 18, 10.00h). El grup "A" està integrat per Croàcia, Montenegro, Eslovàquia i Alemanya; el grup B el formen Sèrbia, Rússia, Romania i Holanda; i el grup D aplega Itàlia, Grècia, Geòrgia i França. El primer classificat de cada grup accedirà directament als quarts de final, previstos per al dimecres 22 de gener, mentre que el segon i el tercer disputaran la ronda de vuitens de final, programada per al dilluns 20. Les semifinals se celebraran el divendres 24, mentre que el partit pel tercer i quart lloc i la gran final tindran lloc el diumenge 26.