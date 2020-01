Les seleccions tornaran a jugar l'Europeu a Santander i Bratislava

Hockey sala. Copa d'Europa

09.01.2020 | 04:00

Després de diversos anys d'absència, les seleccions de hockey sala tornen aquest any a l'Europeu. Tant la selecció masculina com la femenina ho hauran de fer, òbviament, començant per la tercera categoria, l'Euro Hockey Indoor Championship III. El torneig masculí començarà la setmana vinent, entre el divendres 17 i el diumenge 19 a Santander, al pavelló de l'Universidad de Cantabria.El seleccionador de l'equip masculí, Edu Aguilar, ha confeccionat una llista de tretze jugadors que intentaran ...