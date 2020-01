El Comitè sanciona un auxiliar terrassista que no existeix

09.01.2020 | 04:00

El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol va emetre ahir les sancions de la Tercera Divisió. I va provocar una situació fins i tot còmica amb el Terrassa FC. Diumenge, en el partit contra l'Hospitalet, l'àrbitre va expulsar el fisioterapeuta del conjunt egarenc, Mike Molina. Va exposar a l'acta que la decisió l'havia pres per unes suposades protestes, però no de Molina sinó de Marc Comas un nom que no es correspon amb el de cap auxiliar de l'equip terrassista. La confusió neix perquè en el cos tècnic sí que forma part Mar Comas, ajudant de Molina però que en aquest partit no hi era a la banqueta de l'equip terrassista. Aquesta errada de nom i de sexe no ha estat corregida i el Comitè va sancionar ahir l'inexistent Marc Comas amb dos partits de suspensió. El dubte ara és què passarà en aquests dos pròxims partits, ja que en el Terrassa no existeix cap persona amb la identitat sancionada i Mike Molina, que és qui va ser expulsat, no apareix ni a l'acta ni a les sancions com a castigat.