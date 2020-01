Biel Vaghi, tercer en el Màster Estatal d'Edat Escolar

Frontennis

09.01.2020 | 04:00

El jugador del CN Terrassa Biel Vaghi va obtenir la tercera plaça en el Màster Estatal de frontennis d'Edat Escolar en modalitat olímpica que va celebrar-se a Guadassuar (València). L'egarenc, que va fer parella amb el murcià Alejandro Ruiz, va caure en semifinals contra Alberto Mateo i Diego Sabugo, del Real Club Náutico de Tenerife, per 2 sets a 1. Aquesta derrota va conduir Vaghi i Ruiz a disputar el matx pel tercer i quart lloc, partit en què es van imposar a Tomás de la Rosa i Alejandro Hernández, també del Real Club Náutico de Tenerife, per 2 sets a 0. Aquest resultat consolida Vaghi com a número dos del rànquing estatal de la seva categoria.