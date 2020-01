Bea Ortiz, del CN Terrassa, tercera millor waterpolista d'Europa

Waterpolo

09.01.2020 | 16:54

La waterpolista del CN Terrassa Bea Ortiz ha estat escollida per la Lliga Europea de Natació (LEN) com a tercera millor jugadora d'Europa de l'any passat. El màxim organisme aquàtic europeu ha difós avui els premis relatius a l'any 2019 en totes les seves disciplines, guardons que reconeixen els millors d'enguany. La internacional rubinenca ha acumulat el 13,6% dels vots, només per darrere de la seva companya de selecció Laura Ester, que ha estat escollida millor jugadora de l'any amb el 45,5% després de liderar el combinat espanyol cap al subcampionat mundial. L'hongaresa Rita Keszthelyi ha estat segona amb el 22,7% dels vots. Ortiz, de 24 anys, ha militat les tres darreres temporades al CN Sabadell, un club amb el qual ha guanyat cada any la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa, a banda de proclamar-se campiona de l'Eurolliga i la Supercopa d'Europa. Aquest divendres viatjarà cap a Budapest per a disputar el Campionat d'Europa juntament amb les seves companyes del CN Terrassa Paula Leitón i Pili Peña.