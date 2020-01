El San Cristóbal va guanyar a l'Olímpic

El futbolista del Terrassa Fupar Valentí Cardellach (esquerra), marcat per un jugador del Cirera.

El futbolista del Terrassa Fupar Valentí Cardellach (esquerra), marcat per un jugador del Cirera. Lluís Clotet

08.01.2020 | 04:00

L'equip del CP San Cristóbal Taina es va proclamar campió d'aquesta primera jornada de l'Excellence Cup, celebrada al Camp Olímpic. El conjunt de Ca n'Anglada va guanyar els tres partits que va disputar al grup "B" i es va adjudicar la victòria amb nou punts. Es va imposar per 3 a 0 a la UE Cornellà - Insercor, per 4 a 0 a Penya Blaugrana Sant Cugat Taller Jeroni de Moragas i també per 4 a 0 al CF Montmeló Grup Dem. Al grup ...