Nefast inici d'any per al Terrassa FC 

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

07.01.2020 | 04:00

Ho tenia el Terrassa FC tot a favor per començar l'any refermant el lideratge a la Lliga i agafant avantatge al capdavant de la classificació en una penúltima jornada de la primera volta en la qual Granollers i Europa van perdre. Els homes de Xevi Molist havien guanyat tots els punts possibles a casa i rebien un CE L'Hospitalet que tenien tres punts per sota. Tothom esperava una victòria que hauria deixat l'equip com a campió d'hivern a falta de només una jornada, però no va poder ser. Els ...