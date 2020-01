En descens per primera vegada

07.01.2020 | 04:00

Una de les conseqüències que deixa aquest empat, positiu, del San Cristóbal a Vilassar, és que l'equip egarenc entra en posicions de descens per primera vegada en tota la temporada. Els d'Oliver Ballabriga són ara mateix penúltims amb setze punts, quatre més que l'Igualada que és qui tanca la classificació. Per sobre, el Sant i el Castelldefels, que han guanyat tots dos aquesta jornada, en tenen 18 i 23 respectivament. La temporada anterior, la primera a Tercera, el San Cristóbal només va estar en posicions de descens en dues de les tres primeres jornades. L'actual és una situació nova per a un San Cristóbal que ha de trobar el camí per sortir-ne.