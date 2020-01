Àlex Fernández fa autocrítica

07.01.2020 | 04:00

Tan afectat com la resta dels seus companys, el migcampista del Terrassa Àlex Fernández va fer autocrítica: "Teníem moltes ganes de brindar els tres punts a l'afició. No hem pogut fer-ho i hem de ser crítics. No hem de dir que no passa res. Hem de deixar de fer-nos petits i pensar que si hem perdut és per alguna cosa. Diumenge tenim una altra vegada l'oportunitat de sumar tres punts al camp del Sant Andreu. Això segueix". En relació a la pobra proposta futbolística del rival va dir: "Jugar d'aquesta manera és lícit. Molts equips ho fan. Hi ha dues maneres de jugar: construir i destruir. La nostra està molt clara". I va afegir: "Ha estat un partit molt igualat. Ens esperàvem un Hospi així, còmode a l'hora de defensar i atacant de forma senzilla. Aquests partits amb equips de la part alta es decideixen sempre per petits detalls. El que passa a les àrees acaba marcant la diferència. Perdre els tres punts ha estat culpa nostra més que no pas mèrit d'ells", va comentar.