El Terrassa perd 0 a 1 i entrega el lideratge a l'Hospitalet

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

05.01.2020 | 18:41

Un Terrassa FC que havia guanyat tots els partits que havia disputat a casa, ha perdut avui per 0 a 1 davant del CE L'Hospitalet en el penúltim duel de la primera volta. Els homes de Xevi Molist han controlat el partit en la major part de les seves fases, però s'han encomanat del futbol destructiu i contemplatiu dels riberencs, que venien a buscar un punt i se n'han endut tres. Aquest resultat capgira la classificació i deixa els homes de Jonathan Risueño de nou líders empatats a punts amb els terrassistes quan falta una sola jornada per acabar la primera volta.

El partit ha estat lleig, amb molt poc futbol i amb escasses ocasions de gol, d'aquells que aburreixen els aficionats i encanten als entrenadors. Tot semblava indicar que l'empat sense gols de la temporada passada es podia repetir, però al minut 79, el jugador visitant Diego ha marcat el gol de la victòria per als visitants. La jugada ha nascut en un córner a favor del Terrassa. Els riberencs han aprofitat la desprotegida defensa local per muntar un contracop letal en tres passades. Diego s'ha plantat sol davant Ortega i ha fet el 0 a 1 definitiu. Abans, el lateral Eudald ja havia estavellat un remat al pal després que Ortega desviés el seu xut al minut 51.

Després d'encaixar el gol, el Terrassa FC se l'ha hagut de jugar a tot o res. Ha disposat d'alguna ocasió aïllada per empatar, però els darrers minuts de partit (s'han allargat set minuts) han estat una succecció de contracops d'un Hospitalet que no ha ampliat el marcador de miracle. Semblava que els petits detalls decidirien un partit de màxima intensitat i així ha acabat sent. La ratxa del Terrassa a l'Olímpic ha acabat abruptament en el primer partit de l'any en un duel que ha presentat la millor entrada de la temporada, en bona mesura gràcies als nens i pares del futbol base que després de la presentació oficial dels equips de l'entitat s'han quedat a presenciar el matx.