Al San Cristóbal se li escapen dos punts a Vilassar i cau a zona de descens

Futbol. Tercera Divisió

05.01.2020 | 18:39

Molt bon partit del San Cristóbal al camp d'un dels millors equips de la categoria, el Vilassar de Mar. Els homes d'Oliver Ballabriga han sortit molt forts i han disposat de més ocasions al primer temps que els maresmencs. Mario Domingo i Mario Cantí han desaprofitat dues bones ocasions. Per part del Vilassar, el punta Cano, el més letal dels locals, ha fet lluir-se al porter Dani Lledó. La igualtat ha continuat al segon període. Cristian ha salvat sota pals una rematada de Cano quan ja entrava. Al minut 70, Óscar Oliver ha forçat un penal que Júnior ha transformat en el 0 a 1 enganyant el porter local amb el seu llançament.

Els d'Oliver Ballabriga estaven gestionant perfectament el 0 a 1 i s'ensumaven ja el seu primer triomf a domicili de la temporada. Però al minut 90, el Vilassar ha establert l'empat a un definitiu per a desesperació dels terrassencs. La defensa visitant ha refusat una centrada des de la banda esquerra i Cano, de cap, s'ha encarregat d'empatar. El resultat ha estat insuficient per a un San Cristóbal que ha caigut en posicions de descens.