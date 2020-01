El San Cristóbal busca el primer triomf fora

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

04.01.2020 | 04:00

Un San Cristóbal que va acabar l'any flirtejant amb el descens estrenarà el 2020 visitant demà a les dotze del migdia el Xevi Ramon per enfrontar-se al Vilassar de Mar, un equip que ocupa la setena posició amb vint-i-vuit punts, tretze més que un San Cristóbal que té els mateixos quinze que un Sants que es troba en posicions de descens. Tant el tècnic Oliver Ballabriga com els seus futbolistes necessiten sumar de tres en tres. Encara no ...