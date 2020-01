Futbol

Jordi Guillem

04.01.2020 | 04:00

Puntuals a la cita, quan el rellotge marcava dos quarts d'onze del matí, la comitiva del Terrassa FC, formada per jugadors i jugadores, entrenadors i directius, es disposaven a entrar a l'edifici de l'Hospital Universitari de Mútua Terrassa del Passeig. Va voler el destí que just en aquell moment, tres Reis Mags sortissin de l'edifici. I els futbolistes del Terrassa, que havien anat a l'hospital a fer justament això, a posar-se en la pell dels Reis Mags per un dia, a regalar felicitat, petons, ...