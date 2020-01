Dani Olmo vol marxar al Barça

Futbol

04.01.2020 | 04:00

El davanter internacional terrassenc Dani Olmo està a l'agenda del FC Barcelona i el desig del futbolista és sortir com més aviat millor del Dinamo de Zagreb, per poder anar a una Lliga més competitiva. I el club on es va formar, el Barça, podria ser un dels seus destins. L'oferta del Barça estaria molt per sota dels 35 milions d'euros que demana el Dinamo. Els croats saben, però, que al jugador li queda un any i mig de contracte i esperen ...