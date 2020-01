El club presenta demà els seus 75 equips

Futbol

04.01.2020 | 04:00

Demà diumenge a partir de les deu del matí, el Camp Olímpic acollirà l'acte oficial de presentació dels diferents equips del Terrassa Futbol Club que estan competint en aquesta temporada 2019-2020 en les seves diferents lligues. Seran un total de setanta-cinc les plantilles tant masculines com femenines que saltaran a la gesta de l'Olímpic. Serà un acte llarg, en què els familiars dels jugadors els aplaudiran des de la tribuna del Camp Olímpic mentre diguin el seu nom per la megafonia. A banda dels equips de futbol base, que són els més nombrosos, es presentaran també els diferents conjunts femenins de l'entitat, així com els de futbol sala i també els equips de Mami's. Molts dels jugadors i familiars es quedaran posteriorment a presenciar el primer partit de Lliga de l'any, que enfrontarà a partir de dos quarts d'onze del migdia el primer equip del Terrassa FC i L'Hospitalet. Aquest fet assegurarà de ben segur una gran entrada.