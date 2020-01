Sergi Arranz estudia una oferta de l'Olot

Futbol. Tercera Divisió

03.01.2020 | 16:59

El màxim golejador del Terrassa FC, Sergi Arranz (30 anys) ha rebut una oferta de l'Unió Esportiva Olot, un equip de la Segona Divisió "B", i s'està plantejant el seu futur a les files del Terrassa. El figuerenc afirma sentir-se molt a gust al Terrassa però no descarta res. Abans del divendres 31 de gener, data en què es tanca el mercat, haurà de prendre una decisió en relació al seu futur. Aquest divendres, el davanter terrassista ha explicat al respecte: "S'han interessat per mi. L'altre dia ja em vaig reunir amb el club i els vaig presentar la meva postura. Seré clar amb tot i ja veurem què passarà". El futbolista no ha pres encara una decisió en relació a si marxar a l'Olot o seguir al Terrassa. "Tinc 30 anys i hi ha trens que només passen una vegada a la vida. Això és el que vaig transmetre al club. Però també és veritat que estic en un dels millors clubs de Catalunya, on se'm tracta molt i molt bé. S'haurà de valorar tot. Fins que no es tanqui el mercat no sabrem res", assenyala el futbolista, que té també sobre la taula una oferta del Badalona. L'entrenador del Terrassa, Xevi Molist, confia en què s'acabi quedant. "És un jugador nostre. Si l'Olot o el Badalona el volen hauran de parlar amb el club. És lògic que un dels millors davanters de la categoria tingui ofertes de clubs de Segona "B". Però estem tranquils. Espero que es quedi, no només aquest any sinó també molts més anys", assenyala Molist.