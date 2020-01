Homenatge al veterà atleta egarenc Andrés Expósito

03.01.2020 | 04:00

Tot just s'estava fent fosc quan a la Plaça de Can Roca anaven arribant els participants de la Runneada. El responsable de l'organització membre del Nenazas Running Club va aprofitar els moments previs a la sortida per realitzar el pertinent homenatge a un atleta popular terrassenc, algú a qui no es premia per les seves marques sinó per la seva desinteressada dedicació tant a la Runneada en particular com a l'atletisme en general. Enguany, la placa la va rebre Andrés Expósito, un soci del CN Terrassa que participa des de fa molt temps en dos dels grups de l'entitat. Ara, gran i lesionat, ja no pot córrer, però col·labora en l'organització de la Runneada des de la primera edició, quan la prova era encara clandestina. El trofeu es va instaurar a la desena edició. Llavors el va guanyar Josep Miravet, una altra de les estrelles a l'ombra de l'atletisme local. Des que es van començar a repartir els dorsals fins al moment de la sortida, el monologuista terrassenc Alberto Demomento va amenitzar l'espera fins a la sortida.