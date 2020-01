Hockey per Terrassa vol créixer

Hockey. Divisió d'Honor

03.01.2020 | 04:00

Les instal·lacions de Can Salas van acollir un esmorzar informal per agrair el suport per part de les empreses col·laboradores amb Hockey per Terrassa (HxT). A la trobada també es va presentar el nou equip de màrqueting de l'entitat que compta la incorporació de Xavi Comerma, qui va exposar els reptes del hockey a la ciutat per als propers anys. A l'acte hi van assistir representants de l'Hotel Don Cándido, Lexus Sabadell, Cirsa, L'Asseguradora, ...